Kira artış oranı ne kadar oldu? 2020’de ne kadar zam gelebilecek?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici enflasyon verilerine göre yeni zam oranları belirledi. TÜİK verilerine göre, ocak ayında yenilenecek kira kontratlarına en fazla yüzde 15.18 oranında zam yapılabilecek. Sözcü Gazetesi’nden Erdoğan Süzer’in haberine göre, bu oranın üzerinde hiç kimse kira artışa gidemeyecek. Ev sahipleri ile kiracılar aralarında anlaşırlarsa daha düşük bir kira artışı hatta sıfır zam bile uygulayabilecekler.

KİRA ZAMMINDA ÜFE’DEN TÜFE’YE GEÇİLDİ

Ev ve işyeri kiralarında geçen yılın başına kadar taraflar aralarında farklı bir oran belirlememişse Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artışlar dikkate alınıyordu. Geçen yılın başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kira artışlarında uygulanabilecek en üst sınır TÜFE’ye (Tüketici Fiyatları Endeksi) bağlandı. Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahiplerinin bu oranın üzerinde zam yapmaları yasak. Aksi halde kiracılara dava açma hakkı doğuyor.

2020 KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR OLDU?

TÜİK, dün 12 aylık TÜFE ortalamasını yüzde 15.18 olarak açıkladı. Buna göre, kontratı sona erip devam edilecek kira sözleşmelerine en fazla yüzde 15.18 oranına kadar zam yapılabilecek. Yasa, üst limit olarak belirlenen bu oranın üzerinde kira zammı yapılmasını yasaklıyor, ancak bu oranın altında kira artışı yapılmasını tarafların serbest iradesine bırakıyor. TÜİK’e göre, 12 aylık ÜFE ortalaması ise yüzde 17.56 oranında gerçekleşti. Buna göre, TÜFE’ye geçilmesi sayesinde kiracılar yaklaşık 2.4 puanlık bir kira artışından kurtulmuş oldular.