Kısa çalışma ödeneği başvuru sorgulama sayfası… İŞKUR IBAN kaydı nasıl yapılır?

Corona virüsü sürecinde birçok kişi kısa çalışma ödeneği almaya başladı. Kısa çalışma ödeneği İŞKUR üzerinden hesaplara geçiriliyor. İŞKUR, İBAN’ınızın kayıtlı olması halinde parayı hesabınıza yolluyor, aksi halde PTT şubelerinden almanız gerekiyor. Peki İŞKUR sistemine İBAN nasıl kaydedilir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanıp da hesaplara para yatırılmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine gitmesi gerekiyor. IŞKUR’daki hesabında IBAN numarası bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödenekleri PTT aracılığıyla ödenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SORGULAMA

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.

DUYURU

IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN’a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN ‘TR’ ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve ‘IBAN Kaydet’ düğmesine basınız. IBAN silmek için ‘IBAN Sil’ düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN’ınız silinir.