Kısa çalışma ödeneği herkese yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu tamamlanan ve şartları sağlayan vatandaşların paraları hesaplara geçti. Kısa çalışma ödeneği parasını alamayan bazı vatandaşlar ise bunun sebebini araştırıyor. Kısa çalışma ödenekleri İBAN’ları kayıtlı olmayanlara PTT üzerinden verilecek. İşte merak edilen ayrıntılar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLARA YATTI MI?

Yaklaşık 3 milyondan fazla kişinin başvuruda bulunduğu Kısa Çalışma Ödeneği sonrası, bazı hesaplara para yatırılmış durumda.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

Kısa Çalışma Ödeneği’ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa çalışma ödeneğine hak kazanıp da hesaplara para yatırılmayan vatandaşların en yakın PTT şubesine gitmesi gerekiyor. IŞKUR’daki hesabında IBAN numarası bulunmayan vatandaşların kısa çalışma ödenekleri PTT aracılığıyla ödenecek.