Kısa çalışma ödeneği nasıl alınacak? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları…

Kısa çalışma ödeneği corona virüsü önlemleriyle birlikte gündemin ilk sıralarına yükseldi. Kısa çalışma ödeneği almak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırırken, kısa çalışma ödeneği başvurusunu tamamlayanlar ise ödemelerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Ödemelerin nasıl yapılacağına dair net bir açıklama henüz yok.

KISA ÇALIŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kısa çalışma ödeneği yeniden düzenlendi. Buna göre; işçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.