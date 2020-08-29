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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte ödeme günleri…

Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde iş verenler ve çalışanlar için maddi destek imkanı sağlamaya devam ediyor. Ay sonunun gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizde...

12:11 -
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte ödeme günleri…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğinin 1 ay süreyle uzattıklarını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yatırılacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak olan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül‘de, 6-8 olanlara ise 4 Eylül‘de ödenecek.

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Son güncelleme: 12:26 29.08.2020
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