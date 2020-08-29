Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte ödeme günleri…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğinin 1 ay süreyle uzattıklarını açıkladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yatırılacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatacak olan kısa çalışma ödeneği T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül‘de, 6-8 olanlara ise 4 Eylül‘de ödenecek.