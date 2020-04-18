Kısa çalışma ödeneğini kimler alabilir? Esnafların kısa çalışma ödeneği alma hakkı var mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok işyeri kepenk kapatmak zorunda kaldı ve vatandaşlar ekonomik olarak sıkıntılı durumlara düştü. Kısa çalışma ödeneği bazı vatandaşlar için kurtarıcı oluyor ancak kısa çalışma ödeneğini kimlerin alabileceğine dair detaylar da merak ediliyor. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinde bu konuya dair bir soru cevaplandı…

ESNAFLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Berberim. Bildiğiniz gibi virüs salgını nedeniyle yaklaşık 20 gündür Hükümet kararıyla kapalıyız. Yanımda çalışan işçim yok. Tek başıma çalışıyorum. Acaba ben de kısa çalışma maaşı alabilir miyim?

Cevap: Çalıştığı işyerinde işin geçici süre durdurulması halinde belli şartlarla, işverenin talebi ve İŞKUR’un da talebi onaylaması halinde en fazla üç ay için o işyerinde çalışan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ veriliyor. Siz kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olarak Bağ-Kur’lu olup, çalıştığı işyerinde işi durdurulan işçi olmadığınızdan maalesef kısa çalışma ödeneği alamazsınız. Ancak sigortalı çalışanınız olsaydı, belli şartlarla çalışanınız kısa çalışma ödeneği alabilirdi. İşsiz kalan esnaflara da işsiz kalan işçiler gibi maaş ödenmesi için 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girmek üzere ‘Esnaf Ahilik Sandığı’ ihdas edildi. Ancak sürekli ertelendiğinden bugüne kadar yürürlüğe konamadı. Şayet ertelenmeseydi Esnaf Ahilik Sandığı’ndan ödenek alabilirdiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

“Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi?”

İşsizlik sigortası primleri ödeyerek çalışmaları ve gerekli şartları taşımaları hâlinde yararlanabilirler.

“Kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler kısa çalışmadan yararlanabilir mi? ”

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için gerekli şartları taşıyan işyerlerindeki diğer işçiler gibi kronik hasta ve 65 yaş üstü olan kişiler de kısa çalışmadan yararlanabilecektir.

“Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır?”

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir.

“Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır?”

İstihdamı koruma amaçlı olan bu uygulamadan yararlananların devlete herhangi bir borcu olmayacaktır.