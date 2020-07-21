Kobiler vadeli faturalı alacaklarını hızla nakde dönüştürecek

İş hayatında faturalı alacakların hızla nakde çevrilmesi, işletmeler için nakit yönetiminde büyük manevra alanları yaratıyor. Şirkete nakit girişi sağlamak şansa bırakılacak bir durum değil. Dolayısıyla belirli dönemlerde düzenli olarak nakit akışını analiz etmek ve yönetmek için faturalı alacaklar işletmelerin adeta jokerleri oluyor. Bugün pek çok banka ya da faktöring şirketinden faturalı çekler için teklif almak mümkün ancak bunları karşılaştırarak en uygun oranlı teklifi bulmak zaman alan ve efor gerektiren bir işlem.

BDDK ONAYLI ONLİNE PORTALLARA GÜVENİN

Türkiye’de yerleşik tüm vergi mükellefi işletmelerin, nakit ihtiyaçlarında, faturalı alacaklarını vadesinden önce en hızlı şekilde ve kendilerine en uygun oranda tahsil edebilmeleri için teklif toplamalarına yardımcı olan BDDK onaylı online bir finansman portalı bulunuyor.

Hamilinden portalı üyeleri, faturalı alacaklarına ilişkin teklifleri tek bir platformdan online olarak sorgulayıp gelen teklifleri kıyaslayabiliyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

– Kullanıcı, Hamilinden.com’da profil bilgilerini tamamen doldurduktan sonra ücretsiz kayıt olur.

– Üyeliğin ardından BDDK lisanslı Banka ve FKB üyesi Faktoring firmalarından istediklerine iletilmek üzere faturalarını ya da faturalı çeklerini sisteme yükler.

– Arka planda moderatör onayından geçen talep girişleri finans kurumlarına iletilir.

– Bu talep veya talepler finans kurumları tarafından görüntülenerek kullanıcıya ilgili talebi için teklif yapılır.

– Kullanıcı sunulan teklifler içerisinden kendisine en uygun olanı seçerek işlemine finans kurumunun yönlendirmeleri doğrultusunda devam eder.