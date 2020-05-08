KOBİ’lerin alacaklarına sigorta güvencesi

Aksigorta, tahsilat sorunlarını ortadan kaldıracak Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yıllık net satış hasılatı 125 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'lerin hizmetine sunuyor. KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın ekonomik risklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir önlem olacağını dile getiren Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz; “Finansal açıdan zor durumda olan KOBİ'lerimize destek oluyoruz. Tahsilatlarını gerçekleştirmekte zorlanan KOBİ'lerimize, bu zorlayıcı süreçte Aksigorta olarak destek olmayı sürdüreceğiz. Devlet Destekli Alacak Sigortası'na sahip olan KOBİ'lerimizin alacaklarını teminat altına alıyoruz'' dedi.

Bu sigorta poliçesi ile firmaların yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçi vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına aldıklarını da belirten Altıngöz; “Kredi limiti tahsis edilmiş bir alıcının, iflas, konkordato; tasfiye gibi hukuki durumlarla temerrüde düşmesini teminat altına almayı amaçlıyoruz'' diye konuştu.

“KREDİBİLİTESİNİ ARTTIRIYORUZ”

Müşterilerinin finansal durumlarını izleyerek, KOBİ'lerin risk yönetimini desteklediklerini ifade eden Altıngöz şunları söyledi: “Bu ürünle, işletmeyi öngörülemeyen tahsilat problemlerine karşı koruyor, finansal yapılarını güçlendiriyor; kredibilitesini artırıyoruz. Böylelikle KOBİ'lerin finansal problemlerini bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlıyoruz. Bu ürünün bir diğer önemli özelliği ise, Aksigorta'nın müşterilerine yeni müşteriler konusunda da danışmanlık hizmeti sunması. Bu sayede satışlarını artırıyor ve şirketlerin büyümesine de katkı sağlamış oluyoruz.”