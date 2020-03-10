Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konut kredisi yapılandırma nedir?

Yüksek faizle kredi çekenlerin faizlerin düşmesiyle kredi yapılandırma beklentisi daha da arttı. Peki, konut kredisi yapılandırma nedir?

Sozcu.com.tr
15:12 -
Haberler Sigorta
Konut kredisi yapılandırma nedir?

Ev sahibi olabilmek için banka kredisi kullananların son dönemlerde sık sık aradığı konulardan biri de konut kredisi yapılandırması. Konut kredisi yapılandırma nedir? İşte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar…

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Daha önce yüksek faizli konut kredisi kullanan vatandaşlar faizler düştüğünde, elbette kendi ödemelerini ve kredi faizini düşürmek istemekte. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu tamamen kapatılıp, düşük faizden yeniden bir kredi açılır. Bu işleme de yeniden yapılandırma denmektedir.

 

İLGİLİ HABERKonut kredisi şartları nelerdir? En fazla ne kadar konut kredisi kullanabilir?Konut kredisi şartları nelerdir? En fazla ne kadar konut kredisi kullanabilir? İLGİLİ HABERKonut kredisi almak için neler gerekli?Konut kredisi almak için neler gerekli?
Son güncelleme: 15:13 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more