Koşulları sağlarsanız iki emekli maaşı alabilirsiniz!

Vefat eden yakınların emekli maaşları geçim derdine düşen vatandaşın kurtarıcısı olabiliyor. Bu noktada vefat eden iki yakından aynı anda emekli maaşı alınabilir mi sorusu merak ediliyor. İşte Korkusuz Gazetesi'nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle merak edilenler…

İKİ EMEKLİ MAAŞI ALINABİLİR Mİ?

Babam 4/c'den emekli memurdu. Annem ev hanımı ve hiçbir geliri yok. Babamı yakın zamanda kaybettik. Annemin babası Bağ-Kur emeklisi idi. Onu 1997 yılında kaybettik. Annem hem eşinden hem de babasından aylık alabilir mi?

CEVAP: Annenizin eşi (babanız) Emekli Sandığı, babası (dedeniz) Bağ-Kur emeklisi olduğundan, annenize babasından da aylık bağlanır. Diğer bir deyişle, anneniz hem eşinden hem babasından aylık alabilir.