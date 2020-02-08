Kurum tercihi emeklilik tarihini etkiliyor!

Emeklilik tarihini etkileyen birinci koşul sigorta başlangıç tarihi olarak görülüyor fakat farklı etmenler de emekli olunacak tarihte etkide bulunuyor. Bazı durumlarda kurum tercihi emeklilik tarihini değiştirebiliyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nde yer alan sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnek…

HANGİ KURUMDAN DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Soru: 1 Ocak 1965 doğumlu kız kardeşimin, SSK başlangıç tarihi 1 Aralık 2004. Toplam 3000 gün primi var. Hangi kurumdan daha önce nasıl emekli olabilir?

Cevap: Kız kardeşiniz Bağkur'dan daha erken emekli olabilir. Son 1260 günü isteğe bağlı olarak Bağkur'a olmak şartıyla 2400 gün daha prim ödeyerek primini 5400 güne tamamlayacağı tarihte Bağkur'dan emekli olabilir. (5400 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarıyla).