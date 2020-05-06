Kuveyt Türk, Neova Sigorta’nın tamamını devraldı

Katılım sigortacılığı esaslarına göre 2009 yılında hayat dışı sigortacılık alanında kurulan, Kuveyt Türk’in tamamını devraldığı Neova Sigorta; müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor.

14 BÖLGE VE 2 BİN 300 ACENTA

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, hayat dışı sigorta sektöründe yüzde 2.83 piyasa payıyla 11. Sırada; katılım sigortacılığı sektöründe ise yüzde 50.72 piyasa payıyla ilk sırada yer alıyor. Neova Sigorta, 14 bölge müdürlüğü, 2 bin 300 acentesi ve 250'yi aşan çalışanıyla hayat dışı katılım sigortacılığı alanında 11 yıldır lider ve öncü konumda bulunuyor. Neova Sigorta, müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle hayat dışı katılım sigortacılığı sektöründeki öncü pozisyonunu sürdürmeye ve böylelikle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya artan bir hızla devam etmeyi hedefliyor.

KATILIM SİGORTACILIĞI NEDİR?

Türkiye'de katılım sigortası ismiyle anılan tekâfül, yardımlaşma usulüyle yapılan karşılıklı sigortadır. Katılım sigortacılığı, değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan paralar; yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak adlandırılan prim havuzunda birikir ve katılımcılardan (poliçe sahipleri) hasara uğrayanların zararları bu havuzdan tazmin edilir.