Mapfre’den hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere: DüşleYaşa

Mapfre DüşleYaşa serisinin ilk konuğu tanınan bir karikatürist olmanın yanı sıra son dönemde stand-up gösterileriyle de kendinden söz ettiren Alpay Erdem oldu. Video, Alpay Erdem'in çocukluğundan başlayarak hayatındaki kırılma noktalarında aldığı kritik kararlara ve zorlandığı anlara kadar uzanıyor. Erdem, gençliğinde hayalleri ile gerçeklik arasında yaşadığı ikilemleri ve bugüne gelirken yaşadıklarını samimi bir üslupla anlatıyor. Ne yapmak istediğinin farkına vardığı anda onun peşinden giden Erdem, düşlediği hayatı yaşamak isteyenler için kendi deneyimlerini eğlenceli mizacıyla DüşleYaşa Blog'u üzerinden izleyicilere aktarıyor.

MOTİVASYON ARTIRIYOR

Üniversitede jeofizik mühendisliği eğitimi alan Alpay Erdem, karikatürist olmak için yaşadığı zorlukların üstesinden nasıl geldiğini, nasıl bir yol izlediğini, stand-up gösterilerini hayata geçirmeye nasıl karar verdiğini kısaca kendi hayatındaki dönüm noktalarını ve bilgi birikimini bu videolarda detaylarıyla anlatıyor.

Erdem, ilk kez 1998 senesinde Leman Dergisi'ne karikatürlerini götürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “1998 senesinde ilk kez Leman Dergisi'ne amatör karikatürlerimi götürdüm. Hiç unutmuyorum Leman Dergisi'ni aradım ve bir kadın açtı telefonu. Karikatür çiziyorum dedim ama amatör olduğumu söylemedim ama o bana, pazartesi amatör günlerimiz var bekleriz dedi. Kafaya koymuştum karikatürist olacaktım çünkü aynaya baktığımda sen kimsin diyordum. Bunun için çok çalıştım ve zamanla aynaya bakıp kendime şu cevabı vermeye başladım. Alpay sen karikatürist olmak isteyen bir kişisin. Amatörlüğüm 2 sene sürdü belki bir amatör bu kadar karikatür çizmez ben haftada 20-30 tane çiziyordum. En güzel noktasına gelene kadar defalarca silip çiziyorum. Hiçbir şey çok kolay olmuyor. Hep çok çalışmak gerekiyor ama nihayetinde o sana mutluluk olarak geri dönüyor.”