Mayıs ayı işsizlik maaşları yattı mı? İşsizlik ödeneği nasıl alınır?

Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödemeleri başladı. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden işsizlik maaşlarını çekebilecekler. 26 Nisan’a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olanların işsizlik maaşları banka hesaplarına yatacak.

TC KİMLİK NUMARASININ SON RAKAMINA GÖRE OLACAK

Öte yandan, PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için hak sahipleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden İşsizlik Ödeneğini çekebilecekler.

IBAN ÖNEMLİ

26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını aktaran Bakan Selçuk, “IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek” dedi.