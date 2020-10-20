657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, kamu kurumlarında çalışan memurların mesai saatleri, en fazla kaç saat çalıştırılabilecekleri belirlenmiştir. Buna göre birçok vatandaşın aradığı “memur kaç saat çalıştırılabilir?” sorusuna cevapta kanunda açıkça belirlenmiştir. Devlet Memurları Kanunu’nun 99. Maddesi memurların haftalık olarak en fazla kaç saat çalıştırılabileceğinin yanı sıra izin günlerini de belirlemiştir. İşte memur mesaileri ile ilgili haberimizin ayrıntıları…

MEMUR KAÇ SAAT ÇALIŞTIRILABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu devlet memurlarının haftalık en fazla 40 saat çalıştırabileceğini belirlemiştir. Bunun yanı sıra devlet memurlarının haftalık izin günleri de yasada cumartesi pazar olarak belirtilmiştir. Kamu çalışanlarının haftalık 40 saatten fazla çalışılması durumunda memura çalışılan her fazla bir saat için mesai ödemesi yapılır. Çalışanların fazla mesai ücreti alabilmeleri için ise kendi ve amirinin imzası olan bir fazla mesai çizelgesi hazırlanması gerekmektedir. Memurların alacakları fazla mesai ücretleri de Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

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