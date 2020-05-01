Mesleğiniz o listedeyse erken emekli olabilirsiniz!

Emeklilikte sık sık gerçekleşen kanun değişiklikleri nedeniyle birçok kişi farklı şartlarla emekli oluyor. Emeklilik tarihini etkileyen detaylardan biri de yıpranma payı olarak görülüyor. Eğer çalıştığınız iş SGK’ya göre yıpranma hakkı olan bir meslek kategorisindeyse erken emeklilik mümkün olabiliyor.

EMEKLİLİKTE YIPRANMA PAYI ÖNEMİ

8 Eylül 1972 doğumluyum. 1 Eylül 1989’da sigortalı oldum. Şu ana kadar 11000 gün prim ödemem var. 1992’de 14 ay askerlik yaptım. 37 yıldan beri sertifikalı eczacı teknisyeni olarak çalışıyorum. Acaba bizim de yıpranma payından yararlanma şansımız var mı? Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağladığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 51 yaşınızı dolduracağınız 8 Eylül 2023’te emekli olabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 3 Eylül 2018 tarihli, sağlık çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma) verilmesine ilişkin genel yazısına göre; yıpranma hakkınız bulunmuyor. Ancak söz konusu genel yazıda belirtilen ‘temel eczacılık ürünleri imalatı’ veya ‘eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı’ ile ilgili bir iş yapıyorsanız, işvereniniz aracılığı ile SGK’ya başvurarak yıpranmadan yararlanma talebinde bulunabilirsiniz.SGK tarafından ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmanız ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalıştığınız kabul edilirse, yeni bir meslek kodu verilip, kodun söz konusu genel yazının ek-2 listesine eklenmesi sonucu yıpranmadan yararlanabilirsiniz.