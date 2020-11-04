MetLife asistans hizmetlerine ‘Onkoloji Paketi’ ekledi

Son olarak kanser riskini teminat altına alan İyi ki Varsın Hayat Sigortası ürününün zengin hizmet paketine; ücretsiz medikal ikinci görüş, kuaför merkezlerinde ve peruk mağazalarında yüzde 30'a varan indirim ve yurt dışında indirimli kanser tedavisi hizmetlerini de ekledi.

YURT DIŞINDA İNDİRİMLİ TEDAVİ İMKANI

İyi ki Varsın Hayat Sigortası, standart hayat sigortası poliçelerinde yer alan vefat ve kaza veya hastalık sonucu kalıcı sakatlık teminatlarına ek olarak; kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda müşterilerine ek hizmetler sağlıyor. Onkoloji Paketi ile gelen ek hizmetler arasında kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarına indirimli kuaför ve peruk; uzman hekimlerle hastalığa dair ücretsiz görüşme ve yurt dışında indirimli tedavi imkânı yer alıyor.

Yenilenen İyi ki Varsın Hayat Sigortası içeriğiyle ilgili olarak konuşan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “MetLife olarak her zaman müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarına odaklanmayı görev biliyoruz. Kanser, ülkemiz de dâhil olmak üzere tüm dünyada, toplumların en büyük sağlık sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu yüzden kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda teminat sunan ve sigortalımıza kapsamlı destek hizmeti sağlayan İyi ki Varsın Hayat Sigortası ürünümüzü; müşterilerimiz için hiç de kolay olmayan bu süreci onlar adına daha da iyileştirecek özellikler ile zenginleştirmek istedik. Ürünümüzün mevcut kapsamlı teminat yapısına kansere yönelik ücretsiz ve indirimli hizmetler ekledik ve müşterilerimizin zor günlerinde yanlarında olmayı hedefledik. İyi ki Varsın Hayat Sigortası'nın eklediğimiz yeni hizmetlerle müşterilerimizi bu zorlu süreçte destekleyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.