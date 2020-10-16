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Meydan okuyarak Hatay’a 15 bin fidan bağışladılar

Sigorta sektörü herkesin yüreğini sızlatan Hatay yangınının yaralarını sarmak için harekete geçti. Hatay Valiliği’nin fidan bağışı hedefi ile başlattığı ‘Hatay İçin Elele’ kampanyasına futbol kulüplerinden sonra sigorta sektöründen de büyük destek geldi.

Güncellenme: 14:48, 16/10/2020
Haberler Sigorta
Meydan okuyarak Hatay’a 15 bin fidan bağışladılar

Sosyal medyada HatayİcinElele hastagi ile meydan okuma başlatan sigorta sektörünün önde gelen şirketleri birbirlerine fidan bağışı yapmaya davet etti.

QUİCK VE AXA’DAN 4053 FİDAN

Quick Sigorta, “Quick Sigorta olarak, Hatay'da meydana gelen yangınlarda yok olan ormanlarımızı ve geleceğimizi yeniden yeşertmek için 2023 fidan bağışlayarak AXA Türkiye'ye meydan okuyoruz” diyerek bağış kampanyasına katıldı. AXA Sigorta da meydan okumayı kabul etti. “Ormanlarımızı birlikte yeşertiyoruz” diyerek Hatay'daki ormanları yeşertmek için 2030 adet fidan bağışladığını açıkladı.

Yapılan bu meydan okumalardan sonra aralarında Axa Sigorta, HDI Sigorta, Quick Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Türkiye Sigorta ve Anadolu Sigorta gibi sektörün önde gelen şirketleri 1 gün içinde yaklaşık 15 bin fidan bağışı yaptı.

Futbol Hatay sigorta Türkiye
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