Modüler Sigorta nedir? İşte Modüler Sigorta hakkında merak edilenler…

Corona virüs döneminde özellikle Modüler sigorta ürünleri dikkat çekmeye başladı. Generali Sigorta, son dönemlerde kasko, sağlık ve iş yerleri özelinde en çok tercih edilen sigortacılık ürün çeşitlerinden olan modüler sigorta ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

NEDEN MODÜLER SİGORTA?

Her bütçeye ve ihtiyaca göre tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen modüler sigorta ürünleri, sunduğu teminat paketlerinin yanı sıra sigortalıya ekstra indirim opsiyonları da sunuyor. Örneğin modüler sigortacılık ürünlerinden biri olan modüler kasko, esnek yapısı ile araç sahibinin kendi kasko kapsamını belirlemesine olanak tanırken, ihtiyaç dahilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Diğer bir deyişle, modüler kasko sayesinde araç sürücüleri istedikleri özellikleri seçerek kasko poliçelerini kendileri oluşturuyor ve indirim imkanlarını kendileri belirliyor.

NELERİ KAPSAR?

Kişiselleştirilmiş poliçe imkânı sunan modüler sigorta ürünleri, temel riskleri güvence altına alırken, sigortalıların tercihlerine göre ek paketler ile poliçe kapsamını genişletme seçeneği de sunuyor. Örneğin, modüler kaskoda temel pakete ek olarak sigortalılar hırsızlık, doğal afet, mini onarım ve ikame araç paketi gibi ek paketler ekleyerek poliçelerini isteklerine göre kişiselleştirebiliyor. İşyeri sigortasında da aynı şekilde temel koruma paketine ek olarak sigortalılar ihtiyaçlarına göre sorumluluk paketi, elektronik cihaz paketi ve deprem paketi gibi çeşitli ek güvenceleri seçebiliyor. Hatta belirlenmiş faaliyet kollarına özelleştirilmiş teminatlar da sunuluyor.

NASIL SATIN ALINIR?

Sigortalılar, kendi bütçelerine göre poliçe oluşturma imkanı sunan modüler sigorta ürünlerini, Generali Sigorta'nın acenteleri, web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden kolayca satın alabilirler.

MODÜLER SİGORTADA PRİM NASIL HESAPLANIR?

Modüler sigorta ürünlerinde, sigortalının kişisel bilgileri, satın almak istedikleri ürüne göre araç, sağlık veya işletme bilgileri ve poliçesine eklenen teminatlar ve indirimler değerlendirilerek sigortalıya özel prim hesaplaması yapılıyor.