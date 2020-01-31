MTV ödemesi gecikirse ne olur? MTV ödemelerinde ilk taksitin son günü!

MTV ödeme döneminin yarın son günü. MTV ocak ve temmuz olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor. 2020 yılı ile birlikte MTV tutarları da değişti. Peki MTV ödenmediği takdirde ne olur? İşte MTV tutarları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme nasıl olacak sorusunun yanıtı…

MTV ÖDEMESİ GECİKİRSE NE OLUR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre aksatırsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

MTV borç sorgulamalarını ve ödeme işlemlerini gib.gov.tr ve E-Devlet sistemi üzerinden T.C kimlik bilgileri ile yapabilecek.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

2020 ZAMLI MTV TABLOSU

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe tescili yapılan araçların MTV oranları

İşte 1 Ocak 2018 tarihinden sonra trafiğe tescili yapılan araçların motorlu taşıtlar vergileri