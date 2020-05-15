Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ne zaman emekli olurum? Emeklilik için bu ayrıntıya dikkat!

Emekli olmak birçok vatandaşın hayalleri arasında yer alıyor. Sigorta girişi, prim günü sayısı gibi etkenler emeklilik tarihini etkiliyor. Örnekle emeklilik yaşı detayı haberimizin devamında yer alıyor…

22:26 -
Haberler Sigorta
Ne zaman emekli olurum? Emeklilik için bu ayrıntıya dikkat!

Ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlar kendilerinin hangi emeklilik şartlarını sağladığını araştırıyor. Emekli olmak için farklı şartlar dikkat çekiyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle emeklilik yaşı detayı…

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

5 Mart 1979 doğumluyum. SSK giriş tarihim 20 Nisan 1998. Toplam 5163 gün prim ödemem var. Erken emekli olabilir miyim?

CEVAP: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 737 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olmanız mümkün değil.

İLGİLİ HABEREmeklilik için iki doğum borçlanılabilir mi?Emeklilik için iki doğum borçlanılabilir mi?
emekli emeklilik Emeklilik yaşı Korkusuz Gazetesi sigorta
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more