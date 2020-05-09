Ne zaman emekli olurum? Prim günü sayısına dikkat!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar merakla ne zaman emekli olacaklarını araştırırken emekli olmak için şartlar kişilerin durumuna göre değişiyor. Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevapların yayınlandığı köşesinde bu konuyla ilgili bir cevap dikkat çekti…

PRİM GÜNÜ ÖNEM TAŞIYOR

1 Ocak 1965 doğumlu kız kardeşimin SSK başlangıç tarihi 31 Aralık 2004 olup toplam 2620 gün prim ödemesi var. Acaba nasıl emekli olabilir?

CEVAP: Kız kardeşiniz yaş haddinden emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi. 1880 gün daha prim ödeyerek primini 4500 güne tamamlaması şartıyla, 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracağı 31 Aralık 2029'da emekli olabilir.