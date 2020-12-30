NN Group’un ‘Konuş’ kampanyasına birincilik ödülü

İnsanları, hayatla ilgili zor konuları konuşmaya davet etmeyi amaçlayan reklam filmi, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen European Excellence Awards'ta (Avrupa Mükemmeliyet Ödülleri) finans kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

“FARKINDALIK ÇALIŞMALARIMIZA DEĞER VERİYORUZ”

NN Hayat ve Emeklilik Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Didem Özsoy Dirican, kampanya ile gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirterek; “NN olarak emeklilik hizmetlerimiz ve sigorta alanındaki ürünlerimizle müşterilerimizin finansal geleceklerine destek olurken; toplum ve çevre konularıyla ilgili yaptığımız farkındalık çalışmalarımıza değer veriyoruz.

“İLETİŞİMSİZLİK KONUSUNA DEĞİNDİK”

2020 yılında günümüzün en ciddi sorunlarının başında yer alan iletişimsizlik konusuna değindik. Konuş (The Conversation) kampanyamızın dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Avrupa Mükemmellik Ödülü kazanmasından gurur duyduk. Yüz binlerce insanı konuşması zor olan konularda kendilerini açmaya davet ettiğimiz bu kampanya ile sevdiklerine kendilerini ifade edebilmelerinin önemini hatırlatmak istedik. Kampanyanın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.