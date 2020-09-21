Normalleşme desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Corona virüs salgınında ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini hızlandırmak için iş yerlerine normalleşme desteği verilmeye başlandı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işlemlerin SGK ekranından yapılacağını belirtti. Normalleşme Desteğine başvuru yapmak için www.sgk.gov.tr üzerinden giriş yaparak öncelikli olarak şu sırayı takip ederek; e-SGK – İşveren – İşveren Sistemi – Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama’ ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ Normalleşme Desteği başvuru yapılabilir.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Corona virüs salgınında kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğine normalleşme desteği adı veriliyor. Bu destekle pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan özel sektör işverenlerin sosyal güvenlik maliyetleri azaltılmak suretiyle desteklenerek normalleşme süreci hızlandırılacaktır.

NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Normalleşme desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerde aranacak şartlar ise şu şekilde:

* 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteğinden, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.