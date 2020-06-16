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Ödenen prim günleri geri alınabilir mi? Sigorta primlerini geri alma imkanı var mı?

Birçok kişi emekli olmak için ödedikleri sigorta primlerini nasıl geri alabileceğini merak ediyor. Sigorta primleri belli şartlarda geri alınabiliyor. İşte Korkusuz Gazetesi'nin soru cevap köşesinden örnekle merak edilen detaylar...

13:22 -
Haberler Sigorta
Ödenen prim günleri geri alınabilir mi? Sigorta primlerini geri alma imkanı var mı?

Emeklilik hakkından vazgeçerek sigorta primlerini almak isteyen vatandaşlar bu işlemi nasıl gerçekleştireceğini merak ediyor. Bazı şartlar altında yatırılan sigorta primleri geri alınıyor. İşte örnek soru üzerinden ayrıntılar…

YATIRILAN SİGORTA PRİMLERİ GERİ ALINIR MI?

9 Eylül 1983 doğumluyum. SSK girişim 21 Mayıs 2005'te oldu. 4300 gün primim var. Acaba prim ödemelerimi geri alabilir miyim?

CEVAP: Emeklilik için aranan yaşı doldurduğu halde emekli olacak kadar primi bulunmayan sigortalılardan talep edenlere, ödedikleri prim ‘yaşlılık toptan ödemesi' adı altında iade ediliyor. 60 yaşınızı doldurmadığınızdan prim iadesi alamazsınız. 200 gün daha prim ödeyip, priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olma hakkı elde edersiniz.

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