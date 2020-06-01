Online Digitalization Summit katılımcı rekoru kırdı

Özyeğin Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Özyeğin OR, Sabancı Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Sabancı İES ve Bilkent Üniversitesi öğrenci kariyer kulübü Bilkent MEC'in birlikte yürüttüğü zirvede tema “Dünya dijitalleşiyor, peki ya sen?” oldu.

DİJİTALLEŞME ROBOTLAŞMAK DEĞİL

Organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenen Quick Sigorta'nın Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kendisinin de üniversitede öğrenciyken sigortacılık sektörüne atıldığını belirterek, “Dijitalleşme sadece robotlaşmak ya da sayısallaşmak değildir. Bizim Quick Sigorta'daki amacımız sadece internetten poliçe satışı değildi. Bunun sadece bir kanal olduğunu, dijitalleşmenin bunun çok daha ötesinde olduğunu vurguladık. Bütün süreçleriyle sigortacılık faaliyetini dijitalleştirmeye çalıştık. Bununla birlikte acentelerimizin de satışa, ilişkilere, görüşmelere daha çok zaman ayırabileceklerini anlatmaya çalıştık” diye konuştu.

Pandemi sürecinde de sigortacılığın aksamadan yürütülebilmesi için “Evdeyiz, hizmetinizdeyiz” sloganıyla acentelere online ulaşılabilen sisteme geçtiklerini belirten Ahmet Yaşar, şöyle devam etti: “Bu program vesilesiyle çok da başarılı olmayan bir girişimimizi yeniden yaratabilmek için bir ekip kurmayı ve yer almak isteyenleri de davet ettiğimi duyurmak istiyorum. Ekipte yer alacakların sigortacılıkla da ilgisi olması gerekmiyor, sigortacılık hayatın her alanıyla ilgili aslında. Biz sizin sigortacılıkla ilgisi olmadığını düşündüğünüz şeyleri bile sigortacılıkla ilişkilendirebiliriz.”