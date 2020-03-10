Özel sağlık sigortası corona virüsünü kapsamıyor!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, ülkemizin komşuları başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alıp yayılmaya devam ediyor. Özellikle Çin, İran ve Avrupa’dan birçok ölüm ve vaka haberleri gelmeye devam ederken, ülkemizde de virüse karşı sıkı önlemler alınmış durumda. Sigortacılarında da gündeminde olan koronavirüs, salgın hastalık olduğu için teminat kapsamında olmadığı belirtiliyor. Konu hakkında açıklama yapan IBS Sigorta Genel Müdürü Murat Çiftçi, salgın hastalıkların özel sigorta kapsamında olmadığını, corona virüsünün de poliçesi bulunmadığını söyledi.

İLK TETKİKLER ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İÇERİSİNDE

Çiftçi, corona virüsünün ilk tetkikler ya da tespiti açısından yapılan masrafların özel sağlık sigortasının karşılandığını belirtirken, virüs tespit edildiğinde tedavi durdurulup İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili hastanenin bildirim yapması gerektiğini, Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kılavuz çerçevesinde ilgili hastaneye yönlendirip tedavisinin orada devam etmesi gerektiğini aktardı.

Corona virüsünün, sigorta sektöründe maddiyat dışında da olumsuz etkilerini olduğunu vurgulayan IBS Sigorta Genel Müdürü Murat Çiftçi, ”Diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörünü de olumsuz etkilemiş görünüyor. Maddiyat boyutundan önce diğer sektörlerde olduğu gibi seyahat ve lojistik anlamında ciddi sıkıntılara yol açtı. Sigorta ve reasürans piyasaları global ölçekte yapılan bir iş olduğu için maalesef ilgili profesyonellerin seyahatinde ciddi aksaklıklar oluşuyor. Firmamızın önümüzdeki 1 aylık dönemdeki bütün seyahatlerimiz iptal edilmiş durumda. Görüşmelerimizi çeşitli aplikasyonlarla üzerinden sağlıyoruz. İşin maddi boyutuna baktığımızda da 2002-2003 senesindeki SARS virüsünün ekonomiye maliyeti 33 milyar dolar seviyesindeki olduğunu düşündüğümüzde, corona virüsünün bu rakamın kat ve kat üzerinde olacağı uzmanlar tarafından tahmin ediyor” dedi.

“ÖZEL HASTANELER MÜDAHALE ETMEYECEK”

Corona virüsünün sigorta poliçelerini kapsayıp kapsamadığı konusunda açıklık getiren Çiftçi, ”Sağlık sigortalarına baktığımızda corona virüsü, salgın hastalık ilan edildiği zaman istisnai bir durum olduğundan dolayı kapsam dışı kalacak. Bugün hastaneye gittiğinizde corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığını bilmediğiniz ve bu hastalığın semptomları gribe benzediğinden dolayı gribal enfeksiyon için gittiğinizde, ilk tetkikler ya da tespiti açısından yapılan masraflar özel sağlık sigortası tarafından karşılanacaktır. Ne zaman ki corona virüsün tespit edildi işte o zaman tedavi durdurulup İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili hastane bildirim yapması gerekiyor. Yine Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu klavuz çerçevesinde ilgili hastaneye yönlendirip tedavisinin orada devam etmesi gerekiyor. Yani özelden kamu tarafına geçilmiş olması gerekiyor. Özel hastaneler corona virüsüne herhangi bir şekilde müdahale etmeyecek” şeklinde konuştu.

“CORONA VİRÜSÜ VAKALARINDA MASRAF SGK TARAFINDAN KARŞILANABİLİR”

Hastada corona virüsü görüldüğünde tedavinin SGK kapsamında yapılıp yapılmayacağını değerlendiren Çiftçi, ”İlgili klavuz ve hazırlıklar yapılmış durumda. Bütün sağlık birimleri bu konu hakkında bilgili. Önlemler alınmış durumda. Corona virüsü vakaların tedavi masraflarını SGK’nın karşılayacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Corona virüsü için özel sağlık poliçesinin olmadığını aktan Çiftçi, ”Corona virüsü salgın hastalıklar sınıfı içine girdiğinden dolayı salgın hastalıklar da özel sağlık sigortaları için standart istisna olduğu için maalesef böyle bir poliçe bulunmuyor. Bu virüsten bağımsız her bireyin bütçesi dahilinde özel sağlık sigortası yapmasını uzmanlar olarak öneriyoruz. Özel sağlık sigortasının çalışmadığı durumlarda kamu otoriteleri araya girip SGK ve çeşitli farklı fonlardan bu harcamalar karşılanacaktır” diye konuştu.

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