Pandemi primlere yansımayacak

Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, sağlık sigortalarının önemini vurgulayarak, “Özellikle cebe kolaylık, sağlığa güvence sağlayan, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları (TSS); sektörde olduğu gibi şirketimizde de gelişerek büyüyen branşlardan biri oldu. 2020 yılında da büyüme trendi artarak devam ediyor. Bizde Doğa Sigorta olarak bu alanda büyüme planları yapıyoruz” dedi.

“PRİMLERE YANSIMAYACAK”

Öte yandan Kapsam dışı olmasına rağmen sorumluluk bilinci ile Covid 19 tedavileri teminat altına alan öncü şirketlerden biri olduklarını kaydeden Kırmızı, salgının teminat altına alınmış olmasının primlere yansımayacağına da dikkat çekti. Kırmızı, Pandemi döneminde teminat kapsamı dışında olmasına rağmen; sürecin ilk günlerinde sorumluluk bilinci ile COVID-19 tedavilerini teminat altına alan ilk şirketler arasında yer aldıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu süreçte de hastalanan tüm sigortalılarımızın tedavileri eksiksiz karşılandı. Salgın hastalıklar sigortacılık tekniği açısından katastrofik riskler kapsamında olduğundan teminat kapsamı dışında. Ancak tüm dünya ile birlikte ülkemiz de böyle bir durumla karşılaştığında sektörümüz teminat altında olmamasına rağmen salgın hastalık giderlerini ödeyerek iyi bir sınav verdi.”