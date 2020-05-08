Pandemi sosyal destek yardımı şartları neler? 1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır?

Sosyal yardımlarda ilk iki faz geçtiğimiz haftalarda geride kaldı ve başvurusuz yardımların yerini şimdi başvuru yapılabilen 3. faz yardımları aldı. Sosyal yardım sonuçları ve başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Peki sosyal yardım sonuçları açıklandı mı?

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek

SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI