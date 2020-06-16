Pandemi sosyal destekte son durum nedir? 1000 TL Sosyal yardım parası sorgulama…

Binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın başvuruda bulunduğu pandemi sosyal yardımda ödemeler sürüyor. 1000 TL pandemi sosyal destek parası için başvurular E-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Aynı zamanda sosyal yardım sorgulamaları da e-Devlet ile kolayca gerçekleştirlebiliyor. İşte 2020 pandemi sosyal destek başvuru ve sorgulama işlemleri..

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

1000 TL’lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardımda şimdiye kadar 1,5 milyondan fazla haneye/kişiye yardımlar ulaştı. Pandemi sosyal yardımlarına e-devlet üzerinden başvurular hala devam ediyor. Aşağıdaki link üzerinden yardım başvurusu yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

BAKAN SELÇUK SOSYAL YARDIM VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destekler hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3. Faz’da nakdi ücret desteği sağlanan hane sayısının 1 milyon 646 bin 438’e ulaştığını duyurdu.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA LİNKİ



PANDEMİ YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar