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Pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri başladı! 1000 TL sosyal yardım başvuru ve başvuru sorgulama ekranı…

Türkiye’de corona virüsü ile birlikte pandemi sosyal destek yardımları da hayata geçirildi. 1000 TL nakdi olarak ödenen pandemi yardımları, üç faz olarak ödenecek. İlk iki faz ödemeleri, dernek ve vakıfların belirlediği ailelere ödenmiş, 3. faz için ise e-devlet üzerinden başvurular alınmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz ödemelerine başlandığını ve başvurusu kabul edilen yaklaşık üç milyon kişiden 620 bin haneye ödeme yapıldığını bildirdi. Peki, pandemi sosyal destek sorgulama nasıl yapılır? İşte 1000 TL pandemi sosyal yardımlarıyla alakalı bilinmesi gerekenler…

09:16 -
Haberler Sigorta
Pandemi sosyal yardım 3. faz ödemeleri başladı! 1000 TL sosyal yardım başvuru ve başvuru sorgulama ekranı…

Corona virüsü yüzünden ekonomik olarak zor günler geçiren hanelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla 1000 TL nakdi yardım yapılıyor. Büyün vatandaşların e-devlet üzerinden başvuru yapabildiği 3. faz ödemeleri başladı. Peki, pandemi sosyal yardımları nedir? Kimler yararlanabilir? İşte 1000 TL yardımlarla alakalı bilgiler…

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor.  Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 620 bin kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

Foto: Shutterstock


PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.

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