Pandemi sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 1000 TL yardım parası sonuçları nasıl öğrenilir?

Virüs sebebiyle işleri bozulan ihtiyaç sahipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen pandemi sosyal yardımlarına başvuru yapmanın yollarını merak ediyor. 3 kısım olarak planlanan sosyal yardımların ilk iki kısmının ödemesi başvurusuz olmuş ve ödemeler PTT kanalı ile gerçekleşmişti. Şimdi 3. kısım için ise e-Devlet üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor. Başvurular e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Başvuruları biteceği tarih ise açıklanmadı. İşte sonuçlara dair detaylar…

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGU EKRANI

SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE

Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek.