PTT promosyonları ne zaman yatırılacak? PTT promosyon tarihleri…

Bankaların promosyon tekliflerinin yanında PTT müşterilerine alternatif fırsatlar sunuyor. Peki, PTT promosyonları ne zaman ödenecek?

PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATIRILIR?

PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre belirleniyor.

Kimlik numarasının;

son hanesi 0 – 2 ise Mart ayında

Son hanesi 4 – 6 olanlar Nisan ayında

Son hanesi 8 olanlar Mayıs ayında yatırılacak.

PTT EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

1000 liradan az maaş alanlar 300 TL, 1.000-2.000 TL arasında maaş alan emeklilere 375 TL, 2.000 TL’den fazla maaşı olanlara ise 450 TL.

PROMOSYON ŞARTLARI NELER?

Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz. Aynı zamanda başka bankadan emekli maaşı alıyorsanız; PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT'den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir.