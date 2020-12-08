Quick Sigorta, Dai-ichi Life ile bir araya geldi

Kurulduğu ilk günden itibaren dijitale ve teknolijik alt yapılara yaptığı yatırımlara bilinen Quick Sigorta'nın sektöre yön veren çalışmaları yurtdışından da beğeni topluyor. Özellikle müşterilerine sunduğu omni channel deneyimi Japonya'nın en büyük sigorta şirketlerinden olan Dai-ichi Life'in büyük ilgisini çekti. İki kurum, üyesi oldukları Efma tarafından bir araya getirildi. Efma, finansal hizmetler sektöründeki profesyonelleri, küresel bir çatı altında bir araya getiren ve iletişim halinde olmalarını sağlayan, dünyanın en büyük bankacılık ve sigortacılık topluluğu.

“HENÜZ FARK EDİLMEYEN İHTİYAÇLARA BİLE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Dijitalleşmeyi sadece bir teknoloji yatırımı olarak da görmüyoruz. Quick Sigorta'da dikkat ettiğimiz, bu yeni teknolojiler ile ne yapacağımız, işimize nasıl bir değer kattığımız, müşterilerinize nasıl bir fayda sağladığımız. Müşterilerimizin sadece bugünkü ihtiyaçlarına değil, henüz belki onların bile fark etmediği ihtiyaçlarını öngörmeye, bunlara bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dai-ichi Life ile de, bugünü değil, yarını düşünerek, yarının ihtiyaçlarını öngörerek sigortalılarımızın hayatlarını nasıl kolaylaştırırız, onlara nasıl daha iyi bir deneyim sunarız bunları değerlendirdik.” dedi.

Quick Sigorta Bütünleşik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise; “Quick Sigorta'da yarattığımız dijital iklimin hem yurtiçinden hem de yurtdışından beğeni alması bizi çok mutlu ediyor. Şirketler için her kanalda uçtan uca iyi tasarlanmış bir müşteri deneyimi her yıl çok daha önem kazanıyor. Biz de Dai-ichi Life firması ile hem Agent değil acente projemizle müşterilerimize sunduğumuz omni channel deneyimini hem de Avrupa'da bir Türk sigorta şirketi kurmayla ile ilgili planlarımızı değerlendirdik.” dedi.

“KATILAN TÜM TARAFLAR FAYDA SAĞLIYOR”

Efma Turkey Country Manager'ı Eylem Özen Baştürk ise; “Efma, finansal sektör profesyonellerini global ölçekte bir araya getiren, Dünyanın en büyük kâr amacı gütmeyen bankacılık ve sigortacılık kuruluşu. Misyonumuz tüm dünyadaki finansal kurumları sahip olduğumuz güçlü topluluğun sunduğu olanaklar, bilgi ve yetkinlikler ile desteklemek. Üye kuruluşlarımıza diğer ülkelerdeki projeleri ve iyi uygulamaları ilk ağızdan duyabilecekleri,

böylece inovasyon çalışmalarına yön verebilecekleri ve performanslarını arttırabilecekleri platformlar sağlıyoruz. Bu çalışmalardan, sürece katılan tüm taraflar fayda sağlıyor. Quick Sigorta da Efma’nın aktif bir üyesi, şirketin küresel ortamlarda paylaştıkları projeler diğer kurumların dikkatini çekiyor ve onlara ilham kaynağı oluyor. Quick Sigorta ve Dai-ichi Life Toplantısı da Efma’nın -Dünya’nın neresinde olurlarsa olsunlar- üyelerinin bağlantı kurması ve paylaşımlarda bulunması için üstlendiği köprü rolünün çok iyi bir örneğiydi.” dedi.