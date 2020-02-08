Quick Sigorta, Motobike 2020’ye hazırlanıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonun sponsorluğunu yine Quick Sigorta üstlendi. Quick Sigorta, Motobike 2020 'ye çarpıcı ve sürprizli bir stantla katılıyor. Stantta ziyaretçilere Quick Routes Dergisi, Qmag Dergisi, özel motosiklet fotoğraflarının yer aldığı bir takvim; albüm, kitapçık gibi birbirinden özel hediyeler sunulacak. Ayrıca stant ziyaretçilerine, Quick Sigorta 'nın Avantick Sigorta'nın avantajlı Motosiklet Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek ve ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanacak.



Fuarın en büyük sürprizi: 2 Teker 2 Yürek

Quick Sigorta’nın motor severlere bu yıl özel bir sürprizi de var. Türkiye’nin zorlu motor parkurlarını dolaşan iki gezgin ve motor aşığı çift Özgür ve Dilek Candar; motosiklet sürücüleriyle bir araya gelip onlara deneyimlerini aktaracak ve sohbet edecek. Quick Zorunlu Trafik Sigortası kapsamındaki ürünlerinden biri olan Motosiklet Trafik Sigortası kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Şirketin standında bu ürünle ilgili de bilgiler verilecek.