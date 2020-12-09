Quick Sigorta’dan ses getirecek proje: “Agent Değil Acente”

Hem yurt içi hem yurtdışında dijital alandaki başarıları ile adından söz ettiren Quick Sigorta, dijitalde yine bir ilke imza atıyor. Tamamen Quick Sigorta tarafından geliştirilen dijital alt yapılar sayesinde müşteriler ve acenteleri online ortamda buluşturuyor.

“1.5 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU”

Projenin detaylarını anlatan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “”Agent değil Acente” projesi 1,5 yıldır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Geçen mart ayıda pandeminin ilk haftasında Agent değil Acente projemizin ilk etabı olan, “Evdeyiz, Hizmetinizdeyiz” yazılımımızı devreye almıştık. Sigortalı ve acentelerimizi evlerinden çıkmadan online ortamda buluşturmayı amaçlayan bu uygulama sayesinde, sigortalımız evde, acentemiz evde ama hizmetlerimiz aksamadan devam etmişti.”

PROJENİN 2. FAZI HAYATA GEÇİRİLDİ

Şimdi projenin 2. Fazı olan “Agent Değil Acente” uygulamamızı yine evlere kapandığımız bu dönem hayata geçirdik. Agent değil Acente projemiz ile Quick Sigorta olarak gerçek çoklu kanal deneyimini daha ileri aşamaya taşıyarak, “dijital deneyimine” dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Agent değil Acente sistemimiz, web sitemize gelen ve analiz ettiğimiz davranışlarından bir uzmana ihtiyacı olduğunu anladığımız sigortalımızı fark edip, ona bir uzman desteği isteyip istemediğini soruyor. Ve tamamen Quick Sigorta bünyesindeki Insurtech firmamız ile geliştirdiğimiz machine learning teknolojileri sayesinde sigortalımız ile ona en uygun kriterdeki acenteleri eşleştiriyoruz. Ve sigortalımız acentelerin bu proje için çekilmiş videolarına ve diğer tüm detaylarına, fotoğraflarına, konumlarına ulaşabiliyorlar. Sanki bu pandemi dönemimde Acentenin ofisinden içeri girmişçesine ya da Acentemiz sigortalımızı evinde ziyaret etmişçesine her iki taraf online ortamda eşleşiyor. Sigortalımız sonra kendine en uygun olduğunu düşündüğü acentesini kendi seçiyor. Böylece sigortalımıza adını bilmediği, yüzünü görmediği, herhangi bir çağrı merkeziagenti değil, konusunda uzman, kendi seçtiği bir acente tarafından hizmet ediliyor. Projenin ismi de buradan geliyor Agent değil Acente! Biz İlk günden itibaren Acentelerimize onları dijitalleşme yönünde adımlar atacağımız söylemiştik. Bu sistem sayesinde sigortalılarımız Acentelerimiz sayesinde gerçek omni channel deneyimini yasatıyoruz. Projemiz ile dijital ve geleneksel yöntemlerin artılarını birleştirerek, var olan iş modelinin verimliliğini arttırdık. Projemizi geçen hafta açmamıza rağmen ilk günden itibaren hem müşterilerimizden hem de acentelerimizden yoğun ilgi gördü. Çok sayıda müşterimiz acentelerimizin ile online ortamda buluştular. dedi. Projenin ilk fazının yurtdışında da oldukça ilgili gördüğünü belirten Yaşar, “Dünyanın en büyük kâr amacı gütmeyen bankacılık ve sigortacılık kuruluşu olan EFMA projemiz ile yakından ilgilendi. Şu an dünyada örneği olmayan bu uygulamayı bir case study olarak üye kuruluşları ile paylaşmamızı istediler. Biz de bu sayede Japonya'nın en büyük Sigorta şirketlerinden olan Dai-ichi Life firması ile hem Agent değil Acente projemizle müşterilerimize sunduğumuz omni channel deneyimini hem de Avrupa'da bir Türk Sigorta şirketi kurmayla ile ilgili planlarımızı değerlendirdik. dedi.