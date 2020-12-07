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Quick Sigorta’nın sponsor olduğu ‘Sarı Kırmızı Kareler’ sonuçlandı

Quick Sigorta sponsorluğunda gerçekleşen ve GSYİAD tarafından düzenlenen yarışmada 16 fotoğraf ödül almaya hak kazandı.

Güncellenme: 14:08, 07/12/2020
Haberler Sigorta
Quick Sigorta’nın sponsor olduğu ‘Sarı Kırmızı Kareler’ sonuçlandı

Türk Telekom Stadyumu, Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen törenle ödül alan Galatasaray muhabirlerine ödülleri verildi.

ÜÇ YILDIR SPONSOR

Yarışmaya son üç yıldır sponsor olduklarını belirten Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “GSYİAD tarafından düzenlenen Sarı Kırmızı Kareler yarışmasına sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız çalışmaları ile yarışmaya katıldı. Galatasaray ruhunu, başarılarını anlatan ve tarihe kayıt düşen bu çalışmaların tamamı çok değerli. Dereceye girenleri tebrik ediyorum. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da burada ödül alan fotoğraflardan oluşan takvimi hazırlıyoruz” dedi.

Galatasaray sigorta Telekom
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