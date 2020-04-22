Riskler sürüyor, mağdur olmamanın çözümü sigortada!

Risklerin sadece salgın dönemlerde değil, her daim olabildiğinin altını çizen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar vatandaşları olası tehlikeler konusunda uyardı. “Biliyorsunuz risklerin ne zaman nereden geleceği belli olmaz” diyen Yaşar, şöyle devam etti: “Kazanın ne zaman olacağı belli olmaz. Geçtiğimiz haftalara bir bakarsak iki büyük zincirleme kaza geçirdik. Biri Antakya biri Türkiye Bulgaristan sınırında olmak üzere. Ve çok ciddi kazalar söz konusu oldu. İstanbul'da bir konutta doğalgaz patlaması oldu. Ciddi hasar meydana geldi. Onların dışında büyük yangınlar gördük. Amacım kimseyi korkutmak değil. Ama şöyle bir şeye kapılmayalım. Biz artık yavaşladık, ekonomi yavaşladı dolayısıyla riskler ortadan kalktı gibi bir algı söz konusu değil hatta bu tür dönemlerde kontrol biraz daha yavaşlıyor. Mesela bomboş yollarda artan kazalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün çarpışma riski azalmış olabilir ama çarpma riski, hırsızlık, yangın riski deprem, sel riski devam ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçli davranıp sigorta faaliyetlerini devam ettirmeleri lazım.”

FİYATLAMALARDA AYARLAMALAR YAPILDI

“Sigorta şirketleri bu yavaşlamayı da göze alarak fiyatlarında bir takım ayarlamalar yaptı” diyen Yaşar, “Biz sigortalılarımızın mağdur olmaması için her türlü ortamı alt yapıyı oluşturuyoruz. Bu anlamda trafik sigortalarında her ne kadar bir takım sürprizler ortadan kaldırılsa da şunu unutmasınlar riskler devam ediyor. Dolayısıyla ötelemek yerine daha uygun koşullardan poliçelerini yenilemeye devam etsinler. Çünkü sigorta sisteminde devamlılık esastır. İhtiyaç duyulduğunda alınamayacak tek şey de poliçedir” dedi.

Yaşar, bu süreçte evlerde de bazı yeni risklerin gündeme geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hepimiz evlerdeyiz buna bağlı olarak da evlerdeki riskler arttı. Çocuklarımız haklı olarak biraz bunaldılar ve bu bunalmanın etkisiyle de muziplikleri arttı. Burada su basması riski başta olmak üzere bir takım rizikolar evlerde artmaya başladı. Konut sigortalarına olan talep artıyor. Bununla birlikte ülkemiz halen bir deprem ülkesi DASK konusundaki hassasiyetimizin devam etmesi lazım.”