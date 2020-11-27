Sağlık poliçesine ilk kez deprem teminatı eklendi

Deprem konusu zaman zaman daha çok gündeme gelse de ciddiyetini her dönem koruyor. Olası bir deprem sonucunda yaralanma halinde sigortalılarının yanında olan Anadolu Sigorta; deprem sonrası zorlu koşullarda özel sağlık kuruluşlarında sağlık sigortası kapsamında tedavi imkânı sunuyor. Bireysel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na çok küçük bir prim ile limitsiz deprem teminatı eklenebiliyor.

YOĞUN BAKIM GİDERLERİ DE TEMİNAT DAHİLİNDE

Poliçesinde deprem teminatı bulunan sigortalılarının olası bir depremde yaralanmaları halinde tüm tetkik ve tedavi giderlerinin poliçe kapsamında olduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp; “Sağlık, herkesin birinci önceliği ve COVID-19'dan deprem riskine, doğumdan zorlu hastalıklara kadar güvende hissetmek; özel hastanelerde özgürce sağlık hizmeti alabileceğini bilmek çok önemli bir ihtiyaç. Deprem teminatımız kapsamında, sigortalılarımızın 90 güne kadar yoğun bakım giderleri de poliçe kapsamında karşılanıyor. Yine poliçesinde deprem teminatı bulunan sigortalılarımızın deprem sonucu bedensel yaralanmalarına ilişkin evde bakım hizmeti; suni uzuv ve yardımcı tıbbi malzeme giderleri de poliçe limitleri çerçevesinde ödenecek” açıklamasında bulundu.