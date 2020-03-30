Sağlık sigortası sahiplerine görüntülü doktor hizmeti!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Koronavirüs salgınına bağlı olarak olağanüstü bir dönem yaşandığını hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp, bu süreçte hızlıca pek çok uygulama hayata geçirdiklerini belirtti. Gökalp şunları söyledi: “Virüsün yayılmasını mümkün olduğunca önleyebilmek adına bu dönemi hep birlikte gerekli önlemleri alarak geçirmek durumundayız. Bu nedenle ilk günden itibaren hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için hızlıca pek çok önlem hayata geçirdik. Öncelikle süreçlerimiz gereği şirket binalarında bulunması zorunlu çalışanlarımız haricinde, tüm çalışanlarımızın evden çalışma uygulamasına geçmesi kararı aldık.”

ONLİNE VE ÜCRETSİZ HİZMET

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan “Evde Kal!” çağrısını desteklemek için çalıştıklarını dile getiren Erdinç Gökalp, “2017 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek online ve ücretsiz “Görüntülü Doktor Hizmeti”mizi faaliyete almıştık. Zorunlu kalmadıkça hastaneye gidilmemesi tavsiye edilen yaşadığımız kritik dönemde, “Görüntülü Doktor Hizmeti” ile tüm sağlık sigortalılarımızın 7/24 hizmetindeyiz” dedi.