Salgın sağlık sigortasına talebi arttırdı

Hastalıklar ve tedavi maliyetleri sağlık sigortalarının önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, Sompo olarak ciddi bir talep yoğunluğuyla karşılaştıklarını belirtti. Ortaç, “2019 Eylül ayında 1.1 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibari ile bu sayı 1.6 milyonu geçti. Bugün itibariyle 577 adede ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. Sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirket olarak, hızla büyüyen bu alanda son bir yılda sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüme gösterdik. Bu durum hem kurumumuz hem de sektörümüzün sürdürülebilir karlılık hedefleri için güçlü bir temel oluşturuyor. Sompo Sigorta olarak bu alana yatırım yaparak tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerimizi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürdük” dedi.

GÜÇLÜ BİR SAĞLIK OYUNCUSU OLACAĞIZ

Şenol Ortaç, şöyle devam etti: “Covid-19'u hemen teminat kapsamı dâhilinde değerlendirmeye başlayan öncü şirketlerden biriyiz. TSS'de sunduğumuz ayrıcalıklı hizmetlerle pazarın büyümesine de katkı sağlamaktayız. TSS konusunda benimsediğimiz politikalar, müşterilerimizin sağlık tedavi ve muayene işlemlerini anlaşmalı özel hastanelerde ilave fark ücreti ödemeden, çok uygun fiyatlarla güvence altında almasını sağlıyor. Üstelik birçok sigorta paketinin sağlamadığı ayrıcalıklar barındırıyor. Kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için ödenmesi gereken fark ücretleri de kapsamımız dâhilinde yer alıyor.”