Salgın, siber sigortalara olan talebi artırdı

Howden Sigorta ve Reasürans Brokerliği COO'su Ercan Eryaşar, sigortalıların salgın sürecinde sigortalıların kendilerine gelecekte hayatımıza girecek yeni sigorta türlerini sormaya başladıklarını belirterek, bu konu ile ilgili şunları söyledi: “Evden çalışma modeli ile birlikte tamamen teknoloji üzerinde dönen bir yapıya büründük. Bu arada bilgi güvenirliği çok önemli. Dışarıdan gelecek ataklarla şirketiniz durma noktasına gelebilir. Böylece iş faaliyetiniz durur. Dolayısıyla siber sigortalar bizim için en önemli dallardan biri olmaya başladı. Diğer bir konu da nakit akışının durması, çeklerin geri dönmesi, senetlerin ödenmemesi gibi durumların ortaya çıkması. Bu dönemde alacak sigortaları da ön plana çıktı. Bu 2 branşta uzman arkadaşlarımızdan oluşan özel masalarımız var. Şu an mevcut sigortalılarımıza bu ürünleri tanıtarak, ihtiyaçları doğrultusunda teklifler hazırlamaya başladılar. Bu noktada reasürans çözümlerimiz de oldukça iyi. Siber ve alacak sigortası, gelecek sigorta türlerinin en önemlilerinden bir tanesi olacak.”

Sigorta Ekranı'nda Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar'ın konuğu olan Eryaşar; sigorta sektörünün salgın döneminde güzel bir sınav verdiğini de söyledi. Eryaşar, “Broker olarak bizde şirketler ile görüşüyoruz. İleride Covit-19 benzeri salgınlar olacaksa ‘Bunları sigorta programlarının tümüne nasıl alırız? Hangi limitlerde alırız? Hangi branşlarda alırız?' değerlendirmelerini yapmaya başladık. Sektör bunun çalışmalarını da yapıyor. Sürecin tamamlanması ile netice belli olur” dedi.

“EYLÜL AYI GİBİ ZARAR NETLEŞİR”

Pandemi hasarlarının reasürans piyasasına yansıyacağını söyleyen Eryaşar, “Ülke bazlı sigorta havuzunun pandemi zararlarını karşılanması çok kolay değil. Burada ilk görev global reasörlere düşüyor. Onlar dünyanın her yerinden risk toplayıp, hareket edecekler. Eylül ayı gibi pandemi fiyatlandırmasına başlayabiliriz. İlk etapta pandemi bağlantılı risklerde fiyatlar yüksek çıkabilir. Tüm global yayılımı düşündüğümüzde ürkütücü bir fiyattan bahsetmiyoruz. Deprem priminden daha yüksek çıkacağını tahmin etmiyorum” dedi

“KOBİ’LERE YÖNELİK ÖZEL PROJE HAZIRLADIK”

Programın sonuna doğru gelindiğinde Eryaşar, KOBİ'lere yönelik bir proje hazırladıklarını söyledi. Eryaşar, “KOBİ'lerin sigortalanması açısından sektör için çok ciddi bir pazar var. Sigorta, ekonominin dönmesinde en önemli çarklardan birisi. Aynı zamanda o sigorta bilincini ulaşmamış, sigorta almayı aklına getirmeyen birçok KOBİ'ye sigortayı tanıtmamız ve satmamız gerekiyor. KOBİ'lere yönelik bir proje geliştiriyoruz. Potansiyel sigortalılarımıza ‘Risk ve Merhaba' ziyaretleri yaparak başlayacağız bu projeye. KOBİ'lere risklerinin ne olduğu, bunların nasıl karşılayabileceklerini bir rapor halinde sunacağız. Bu konuda özellikle uluslararası bir yazılım firmasıyla çalışıyoruz. Projeyi çok yakında tanıtacağız” şeklinde konuştu.