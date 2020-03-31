Salgın sona erinceye kadar fiili ekspertiz yapılmayacak

SEİK'ten yapılan açıklamada, salgın geçene kadar çok acil olmadıkça fiili ekspertiz yapılmayacağı belirtildi. İşte detaylar…

İŞLEMLER ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Geçici süre ile kamu güvenliğini ilgilendiren veya suistimal şüphesi bulanan ya da niteliği itibariyle mutlak suretle fiziki ekspertiz gerektiren hasarlar haricindeki dosyalarda, fiili ekspertiz yapılmamasına, hasar tespit işleminin elektronik ortamda doküman, ses, görüntü ve video transferi yöntemiyle yapılmasına, fiili ekspertiz yapılmaması halinde keyfiyetin ekspertiz raporunda belirtilmesine, yukarıda belirtilen hallerde yapılacak fiili ekspertizlerde ise eldiven, maske, tulum vb. güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu Karar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu kapsamda, elektronik ortamda, işin mahiyetine göre istenilen tüm program/yazılımın kullanılması mümkündür.”