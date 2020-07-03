Seyahat Sağlık Sigortası’na corona virüs teminatı eklendi

Corona virüsü teminet altına alan Türkiye'deki ilk ve tek şirket olan Sompo Sigorta, Yurtdışı seyahatleri sırasında koronavirüse yakalanmaları halinde oluşan tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini poliçe kapsamına dâhil etti. İlk etapta Schengen ülkelerinde geçerli olacak yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası kapsamında, sigortalının yurt dışında corona virüse yakalanması sonucunda oluşacak tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderleri teminat altına alındı.

NAKİL İŞLEMLERİ DE SİGORTAYA DAHİL

Konu ile ilgili açıklama yapan Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, “Covid-19'u kapsam dahiline alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz kapsamında, Koronavirüs dolayısıyla oluşacak tıbbi ve tedavi giderlerini karşılıyoruz. Ayrıca sigortalılarımızın Koronavirüs olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle yurtdışında gerçekleşecek otel konaklaması ile yemek ve giyim ihtiyacına ait giderlerini de poliçedeki limitler dâhilinde teminat altına alıyoruz. Sigortalılarımızın Koronavirüs sebebiyle aniden hastalanması durumunda, tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamakla beraber, Koronavirüs tedavisi sona eren sigortalıların daimi ikametgâhlarına naklini de gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ücretsiz olan Covid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Dolayısıyla yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz bu anlamda sigortalılara büyük bir avantaj sunuyor.”

PANDEMİDE YENİ ÜRÜNLER GELİŞTİRDİK

Ortaç, pandemi sürecinde hızlı aksiyon alarak müşterilerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: “Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortası' ürünlerimizde salgın hastalıklar kapsam dışı olmasına rağmen Koronavirüs tedavisini teminat altına alan ilk şirketlerden biri olduk. Yine bu dönemde aracını az kullandığını düşünen ve ekonomisinde tasarruf yapmak isteyen müşterilerimiz için Aylık Kasko ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünümüzde çok büyük bir ilgi gördü. Son olarak topluma karşı sorumluluklarının farkında olan bir şirket olarak şimdi de Koronavirüs'ü teminat altına alan Türkiye'deki ilk ve tek Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüzü piyasaya sunduk.”