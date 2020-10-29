SGK'ya emeklilik başvurusu yaptıktan sonra sonucunu bekleyen vatandaşların karşılaştığı durumlardan biri olan SGK evrak kapandı ne demek? Tahsis numarası ne işe yarar?

SGK EVRAK KAPANDI NE DEMEK?

Evrak takip sisteminde SGK Evrak kapandı verisini aldığınızda emeklilik müracaatınızın sonuçlandırıldığını belirtiyor. Sadece emeklilik başvurusu değil şayet ki değişik bir hususta başvurunuz olduysa mevzu konusunda başvurunuzun karara bağlandığını ifade etmektedir. Evraklarınızın tek bir yerde toplanarak karara bağlantı kurarak işleminin bitirildiğini ve olumlu olumsuz yanıtın adresinize posta yolu iletileceği anlamına gelmektedir.

Siz bu süreçte müessesenin size posta yolu ile gönderdiği evrakı beklemeden e-Devlet sistemi üstünden tahsis talep numarası verilip verilmediğini denetleyerek başvurunuzun olumlu-olumsuz olduğunu görebilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden sisteme giriş yaparak emeklilik başvurunuz sonucunda sisteme tahsis talep numarası kaydedilip, kaydedilmediğini öğrenebilirsiniz.

‘https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi‘ sorgu ekranından giriş yaptıktan sonra emeklilik başvurunuz sonucunda sisteme tahsis talep numarası kaydedilip, kaydedilmediğini öğrenebilirsiniz. Böylece başvurunuzun ne şekilde sonuçlandığını öğrenebileceksiniz.

Sisteme başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra aşağıdaki gibi tahsis numarası verilmişse kurumca emekli olarak ilan edildiğinizi anlayabilirsiniz.

Ayrıca ilgili sayfadan emekli aylık tutarınızı, birikmiş ödemenizi vb. bilgileri öğrenebilirsiniz. 4B,4C'ye bağlı olan kişiler kontrollerini yukarıdaki bağlantıdan yapamazlar.

TAHSİS NUMARASI NE İŞE YARAR?

SGK emekli tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına SGK tarafından belirlenmiş numaradır. Emekli maaşlarının yatırılacağı gün belirlenirken de emeklinin SGK emekli tahsis numarası sonunda bulunan rakamdan yararlanılır.

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