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SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

Sigortalıya ait temel kimlik bilgileri, ilgili sigorta koluna ait primlerin ödenme günleri, sigortalının çalıştığı gün sayısı, çalışılan şirkete ait bilgiler, ilk defa sigorta başlangıcı yapılan tarih ve sigortalılığın sona erdiği tarihler ve hangi aylarda ve senelerde sigortanın ödendiğine dair detaylı bilgilerin bulunduğu SGK hizmet dökümü sorgulama hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Sozcu.com.tr
13:30 -
Haberler Sigorta
SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

SGK hizmet dökümü sorgulaması nasıl yapılır? 4A, 4B, 4C hizmet dökümü sorgulama nasıl gerçekleştirilir. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

SGK Hizmet Dökümü belgesini alabilmek için öncelikle e-Devlet portalına giriş yapmalısınız. Bu uygulamaya giriş yapabilmek için ise; TC kimlik kartı, e-Devlet şifresi, e-imza, internet bankacılığı ve mobil imza gibi alternatif girişler bulunmaktadır. Ancak ağırlıklı olarak kullanılan giriş yöntemi e-Devlet şifresi olmaktadır.

Şifrenin kullanılabilmek üzere aktif hale getirilebilmesi için size en yakın PTT şubesinden bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Sonrasında T.C Kimlik Numaranız ve aldığınız şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan arama butonuna “Sosyal Güvenlik Kurumu” yazarak kurum seçilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu sekmesine tıklandığında ise 4A, 4B ve 4C olmak üzere üç çeşit hizmet dökümü belgesi sizi karşılamaktadır. Bu sayede ilgili bağlantı aracılığıyla rahatlıkla SGK hizmet dökümü belgesi öğrenilebilir. Şayet hizmet dökümü belgesi resmi makamlara arz edilecekse, sayfanın üst bölümünde mevcut olan “barkodlu belge oluştur” seçeneği tercih edilmelidir. Aksi taktirde belge geçerli sayılmayacak ve ilgili kurum tarafından reddedilmesine neden olacaktır.

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Son güncelleme: 13:31 13.01.2020
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