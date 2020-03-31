SGK prim borcu sorgulama işlemi… SGK prim borcu nasıl sorgulanır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e-devlet üzerinden vatandaşların prim borçlarını sorgulamalarına olanak tanımaktadır. e-devlet üzerindeki sorgulamalardan biri de SGK prim borcu öğrenme ekranıdır. Peki e-devlet üzerinden prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde…

E-DEVLET’TEN SORGULANABİLİYOR

4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında çalışanlar, e-devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı kolaylıkla yapabilmektedir. İnternet üzerinden yapılan tüm hizmetler ücretsiz olup e-devlet üyeliği olan herkes bu hizmetten yararlanabilmektedir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA

SGK, e-devlet aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. İşte bu sorgulamalardan olan SGK prim borcu sorgulamanın yolu…

E Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir. (Hemen sorgulamak için bu linke tıklayın)

Toplam prim gününüzü görmek için de e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakabilirsiniz.