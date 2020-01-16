SGK tescil ve hizmet dökümü isimden sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK hizmet dökümü görüntüleme ekranı…

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, sigortalarının ne durumda olduğunu, aktif ya da pasif olup olmadığını, sigortanın açılıp açılmadığını öğrenmek için SGK Tescil ve Hizmet Dökümü uygulamasını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirler. Peki SGK tescil ve hizmet dökümü nedir?, İsimden sorgulama nasıl yapılır? ve SGK hizmet dökümü nasıl görüntülenir?

SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR?

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir. Eski sistemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan vatandaşlar 4A hizmet dökümünü, Bağ-Kur’a bağlı olan vatandaşlar 4B hizmet dökümünü ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşlar 4C hizmet dökümünü alabilirler.

SGK hizmet dökümünde bulunan bilgiler şunlardır;

– Sigortalıya ait temel bilgiler

– Sigortalının çalıştığı gün sayısı

– Primlerin ödeme tarihleri

– İlk defa girilen işin giriş, çıkış tarihleri

– Hangi aylarda sigortanın ödendiği bilgisi

– Çalışılan şirketin bilgileri

İSİMDEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Eski adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu yeni adıyla Sosyal Güvenlik Kurumu sorgulama işlemleri için zaten tek bir bağlantı kullanılmaktadır. Bağlantı ekranından kişisel bilgilerinizi (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası, Nüfusa bağlı olduğu il ve ilçe, Cilt numarası, doğum yılı ve güvenlik kodudur) girdikten sonra İsim ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama işleminizi ve kendi sigortanızla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Hizmet dökümü sorgulamanın yanında tescil kayıt sorgulamak için de e-Devlet sistemine kişişel bilgileriniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu) sorgu ekranından giriş yaptıkdan sonra T.C. Kimlik No ve e-Devlet şifrenizi girin. Doğrudan Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasına yönlendirileceksiniz. Bu sayede sigortanızın tescili ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir ve tescil sorgulamasını gerçekleştirebilirsiniz.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sigortalılar için düzenlenmiş olup sadece genel sağlık sigortası primi ödeyenler, hak sahibi durumunda olanlar ile bakmakla yükümlü olanlara ait sorgulamaları kapsamamaktadır.