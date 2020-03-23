SGK’dan borcu yoktur yazısı nasıl alınır?

Kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi birçok farklı nedenle istenen SGK borcu boktur yazısı, bir süredir internet üzerinden alınabiliyor. Bu belgeyi almak için gerekli başvurunun yapılması da gerekiyor. Peki başvurular nereye yapılıyor, SGK borcu yazısı nasıl alınır? İşte haberimiz…

Daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu, İl veya İlçe Müdürlüklerinden alınabilen SGK borcu yoktur yazısını almak artık çok kolay. Türkiye'de birçok uygulamanın dijital ortamdan gerçekleştirilebilmesi sayesinde bu belgeyi almak için de internetten faydalanılabilir. Fakat SGK borcu yoktur yazısı alabilmek için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

SGK BORCU YOKTUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Günümüzde dijitalleşme ile kurumlar da işlemlerini internet ortamına taşımaya başladı. e-devlet sistemine taşınmasına rağmen bazı işlemleri yine ilgili kurumların internet sayfalarından gerçekleştirmek gerekiyor. İşte bu belgelerden biri olan “SGK Borcu Yoktur” yazısını almak için daha önceleri doğrudan kuruma gitmek suretiyle alınıyordu. Bunun için işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı Sigorta Müdürlüklerine gitmeleri ve belgeyi talep etmeleri gerekiyordu. Ancak bu uygulama oldukça zaman aldığı için bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyordu haliyle. “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi” konulu tebliğ ile bu belgenin internet ortamında alınabilmesinin yolu açıldı. Böylece işverenler ihtiyaç duydukları anda bu belgeleri kolayca temin etme fırsatını bulmuş oldu. Şimdi bu belgeyi internetten nasıl alacağınızı anlatalım.

BAŞVURU YAPILMASI ŞART!

Öncelikle internet ortamında bu belgeyi alabilmek için SGK'nın ilgili birimine başvuru yapılması gerekiyor. İş yerinin bir kullanıcı tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurular “e-borcu yoktur taahhüt belgesi” ve “e-borcu yoktur başvuru formları” doldurularak yapılır ve doldurulan belgeler SGK'ya teslim edilir.

Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesi olan bu linki tıklayın. Burada en üst kısımda yer alan bölümden “işveren”e tıklayın. Açılan sayfanın alt kısmında yapabileceğiniz işlemleri göreceksiniz. Burada e-borcu yoktur uygulaması (4a) butonunu göreceksiniz, butona tıklayın. Ardından açılan sayfanın sağ tarafında “Uygulamaya Giriş” bölümüne tıklayın. Böylece uygulamaya ulaşırsınız. Burada “Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İş yeri Şifresi” bilgilerinizi girin ve “Güvenlik Anahtarı”nda yazan kodu doğrulama alanına girip, “Giriş” butonuna tıklayın. Artık SGK borcu yoktur belgenizi alabilirsiniz.

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