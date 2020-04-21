SGK’dan emekli olamayanlara toplu para! SGK’dan toplu para iadesi şartları neler?

Kanunda belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan vatandaşlar isterlerse ödedikleri primleri SGK'dan geri alabiliyorlar. Peki SGK’dan toplu para iadesi nasıl yapılıyor?

TOPLU PARA İADESİ NASIL ALINIR? İŞTE ŞARTLAR

İade ödemeleri için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar var. Bu koşulların ilki iade için sosyal güvencesi olan bir işte çalışmıyor olmak, kendi işini yürütmüyor olmak, emekli olmak için yaş şartını tamamlamış olmak, erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartını sağlamak yer alıyor. Bir kişi prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış olsa bile yaşı doldurmamışsa emekli aylığı alamaz.

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sosyal Güvenlik Kurumundan toplu olarak prim iadesinin alınması için başvurularını resmi olarak iletilmesi gerekir. Başvurunun yapılmaması durumda toplu ödemelerin otomatik olarak yapılması mümkün değildir. Kişilerin ikamet adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezlerine dilekçe ile başvurularını yapması şarttır.